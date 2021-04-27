Веселье на тайм. "Реал" и "Челси" под ливнем сыграли в результативную ничью

Как ни странно, но "Реал" и "Челси" до этого в Лиге чемпионов не встречались. К первому очному противостоянию мадридцы подходили не в самом оптимальном составе, где ключевой потерей был капитан и лидер защиты Рамос. Без него в составе "сливочные" уступили в 8 из 13 последних матчей Лиги чемпионов.

Вот и в этом матче у мадридского клуба уже со старта возникли проблемы в защите. Сперва на 10-й минуте игроки "Челси" упустили супершанс. Маунт протянул мяч в штрафной и пытался пробить по воротам "Реала", но его удар заблокировали. Правда, мяч после этого отлетел на Пулишича, который головой отпасовал на Вернера. Немец находился сам в нескольких метрах от ворот, но умудрился попасть в кипера "сливочных" Куртуа.

Но уже через 4 минуты "аристократы" таки счет в матче открыли. Защита "Реала" проспала заброс с центра поля от Рюдигера на Пулишича, тот обыграл Куртуа и отправил мяч в сетку - 0:1.

А далее в Мадриде начался сильный ливень. Может он немного и растормошил "сливочных". Лидерство взял на себя Бензема, который сместился в центр с фланга и разрядил "пушку" метров с 25. Мяч просвистел немного мимо "девятки", задев крестовину.

Однако второй свой шанс француз уже не упустил. На 29-й минуте после розыгрыша углового Марсело навесил в штрафную, Каземиро головой скинул на линию вратарской, а Бензема сперва принял, а затем с разворота чуть не порвал сетку ворот "Челси" - 1:1.

Сразу после гола мадридцы могли отметиться еще раз, но удар из-за пределов штрафной от Крооса оказался немного неточным.

До конца тайма дождь немного утих, а англичане мяч вновь вернули под свой контроль, но реальных моментов для взятия ворот не создали.

Во второй половине темп матч значительно упал. Обе команды явно больше хотели действовать на контратаках, но и идти вперед никто большими силами не планировал. В итоге особых моментов во втором тайме не было, а матч так и завершился вничью 1:1. Ответный поединок между командами состоится в Лондоне 5 мая.

Отметим, завтра во втором полуфинале встретятся "ПСЖ" и "Манчестер Сити".