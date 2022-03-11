Чтобы скрыть поражение. Оккупанты запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА

"Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать", - сообщил Виталий Ким.

Он призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не позволить совершить плановую ротацию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!