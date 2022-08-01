Скромный итальянский клуб подписал чемпиона мира и Европы
Бывший полузащитник сборной Испании Франсеск Фабрегас перебрался в итальянский "Комо". Грядущий сезон ломбардцы проведут в Серии B.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.
35-летний хавбек продолжит карьеру на Апеннинах. Испанец ранее выступал в чемпионатах Англии, Испании и Франции.
Фабрегас прибыл на берега озера Комо, чтобы заключить 2-летний контракт с ломбардцами. Прибытия ветерана ждала толпа тифози "Комо". "Ларианцам" звездный исполнитель достался бесплатно.
В июне Фабрегас стал свободным агентом после 3,5 сезонов в составе "Монако". Ранее он защищал цвета "Челси", "Барселоны" и "Арсенала", завоевав чемпионские титулы в Англии и Испании и ряд других трофеев.
В составе сборной Испании Фабрегас дважды побеждал на чемпионате Европы – в 2008 и 2012 гг. На ЧМ-2010 "Фурия Роха" с Сеском в составе завоевала звание чемпионов мира.
The wait is (almost) over @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2022
Напомним, что "Барселона" пригласила Маркеса тренировать дубль испанского гранда.
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