Скромный итальянский клуб подписал чемпиона мира и Европы

Бывший полузащитник сборной Испании Франсеск Фабрегас перебрался в итальянский "Комо". Грядущий сезон ломбардцы проведут в Серии B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо .

35-летний хавбек продолжит карьеру на Апеннинах. Испанец ранее выступал в чемпионатах Англии, Испании и Франции.

Фабрегас прибыл на берега озера Комо, чтобы заключить 2-летний контракт с ломбардцами. Прибытия ветерана ждала толпа тифози "Комо". "Ларианцам" звездный исполнитель достался бесплатно.

В июне Фабрегас стал свободным агентом после 3,5 сезонов в составе "Монако". Ранее он защищал цвета "Челси", "Барселоны" и "Арсенала", завоевав чемпионские титулы в Англии и Испании и ряд других трофеев.

В составе сборной Испании Фабрегас дважды побеждал на чемпионате Европы – в 2008 и 2012 гг. На ЧМ-2010 "Фурия Роха" с Сеском в составе завоевала звание чемпионов мира.