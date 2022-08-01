Скромний італійський клуб підписав чемпіона світу та Європи
Колишній півзахисник збірної Іспанії Франсеск Фабрегас перебрався до італійського "Комо". Прийдешній сезон ломбардці проведуть у Серії B.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.
35-річний хавбек продовжить кар'єру на Апеннінах. Іспанець раніше виступав у чемпіонатах Англії, Іспанії та Франції.
Фабрегас прибув на береги озера Комо, щоб укласти 2-річний контракт із ломбардцями. На прибуття ветерана чекав натовп тіфозі "Комо". "Ларіанцям" зірковий виконавець дістався безкоштовно.
У червні Фабрегас став вільним агентом після 3,5 сезонів у складі "Монако". Раніше він захищав кольори "Челсі", "Барселони" та "Арсенала", здобувши чемпіонські титули в Англії та Іспанії та низку інших трофеїв.
У складі збірної Іспанії Фабрегас двічі перемагав на чемпіоната Європи – у 2008 і 2012 рр. Натомість на ЧС-2010 "Фурія Роха" з Сеском у складі виборола звання чемпіонів світу.
The wait is (almost) over @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2022
Нагадаємо, що "Барселона" запросила Маркеса тренувати дубль іспанського гранда.
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