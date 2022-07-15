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"Барселона" позвала тренировать дубль рекордсмена чемпионатов мира

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Испания, Пятница 15 июля 2022 12:49
"Барселона" позвала тренировать дубль рекордсмена чемпионатов мира Фото: Рафаэль Маркес вернулся в "Барселону" (twitter.com/FCBarcelonaB)
Автор: Антон Федорцив

Новым главным тренером второй команды испанской "Барселоны" стал бывший защитник каталонцев Рафаэль Маркес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

43-летний мексиканец возглавил выступающую в третьем дивизионе Испании "Барсу B". С "блаугранас" участник рекордных пяти чемпионатов мира подписал контракт на 2 года.

Маркес вернулся в "Барселону". В качестве игрока он отдал каталонцам 6,5 сезонов. Именно на "Камп Ноу" центрбек больше всего пополнил свою коллекцию наград. С "Барсой" он завоевал 4 чемпионских титула, 2 кубка Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и ряд других трофеев.

Завершил игровую карьеру Маркес в родном "Атласе" в сезоне 2017/18. В апреле 2020-го мексиканец начал тренерскую карьеру в скромной "Алькале" из пригорода Мадрида, где работал с юниорами.

В разные годы "Барселоной B" руководили известные специалисты. Пеп Гвардиола и Луис Энрике оттуда начали свой тренерский путь, а Хуанде Рамос получил импульс для карьерного взлета.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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