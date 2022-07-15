"Барселона" позвала тренировать дубль рекордсмена чемпионатов мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

43-летний мексиканец возглавил выступающую в третьем дивизионе Испании "Барсу B". С "блаугранас" участник рекордных пяти чемпионатов мира подписал контракт на 2 года.

Маркес вернулся в "Барселону". В качестве игрока он отдал каталонцам 6,5 сезонов. Именно на "Камп Ноу" центрбек больше всего пополнил свою коллекцию наград. С "Барсой" он завоевал 4 чемпионских титула, 2 кубка Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и ряд других трофеев.

Завершил игровую карьеру Маркес в родном "Атласе" в сезоне 2017/18. В апреле 2020-го мексиканец начал тренерскую карьеру в скромной "Алькале" из пригорода Мадрида, где работал с юниорами.

В разные годы "Барселоной B" руководили известные специалисты. Пеп Гвардиола и Луис Энрике оттуда начали свой тренерский путь, а Хуанде Рамос получил импульс для карьерного взлета.