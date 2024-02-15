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Скрипник забрав у "Металіст 1925" чергового давнього знайомого

Фото: Віктор Скрипник робитиме ставку на досвідчених виконавців (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Харківський "Металіст 1925" оголосив про підписання досвідченого оборонця Максима Імерекова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний центрбек став черговим зимовим новачком команди Віктора Скрипника. Першу половину сезону він провів у складі "Атромітоса" з Афін.

Імереков уклав із "Металістом 1925" контракт до кінця 2025 року. Харків'янам він дістався безкоштовно, оскільки раніше достроково припинив договір із середняком грецької Суперліги. У новій команді оборонець виступатиме під 32-м номером.

Імереков став п'ятим новачком "Металіст 1925" після призначення Скрипника в грудні. Лави харків'ян поповнило тріо колишніх підопічних нового тренера – Імереков, Юрченко та Овусу. Також до команди приєднався екс-хавбек збірної України Гармаш.

"Металіст 1925" у сезоні 2023/24

На зимову паузу харків'яни пішли на 12-й сходинці Прем'єр-ліги. "Жовто-сині" набрали 15 очок (+4, =3, -10).

Останні п'ять поєдинків у чемпіонаті України "Металіст 1925" програв із вилученнями в трьох із них. Раніше харків'яни вилетіли з Кубка України від "Ворскли" (0:3). Розпочала сезон команда під керівництвом Едмара, а завершила рік із Олегом Голодюком на чолі.

Наприкінці грудня клуб оголосив про призначення Скрипника головним тренером. Його помічниками будуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов. Залишаться в структурі члени попередньої команди тренерів – Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін.

До слова, українець Харатін змінив "Легію" на ДАК "Дунайска Стреда" з чемпіонату Словаччини.

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