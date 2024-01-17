UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скрипник переманив у "Металіст 1925" улюбленого футболіста

Фото: Владлен Юрченко втретє опинився під опікою Віктора Скрипника (facebook.com/fcvorskla)
Автор: Антон Федорців

Харківський "Металіст 1925" оголосив про підписання з полтавської "Ворскли" півзахисника Владлена Юрченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець став першим підписанням харків'ян у зимове трансферне вікно. Новий керманич "Металіста 1925" Віктор Скрипник співпрацював із хавбеком у "Ворсклі" та "Зорі" з Луганська.

Юрченко підписав із новою командою контракт до кінця 2025 року. Кольори "Металіста 1925" він захищатиме під 80-м номером. За даними профільного ресурсу Transfermarkt, досвідчений виконавець змінив клуб у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Юрченко зіграв 14 матчів у всіх турнірах за полтавців, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. У лавах "Ворскли" він провів трохи більше року. До цього вихованець донецького "Шахтаря" захищав кольори латвійської "Риги", чернігівської "Десни", "Зорі", данського "Вейле", леверкузенського "Байєра" та "Іллічівця" з Маріуполя.

"Металіст 1925" у сезоні 2023/24

На зимову паузу харків'яни пішли на 12-й сходинці Прем'єр-ліги. "Жовто-сині" набрали 15 очок (+4, =3, -10).

Останні п'ять поєдинків у чемпіонаті України "Металіст 1925" програв із вилученнями в трьох із них. Раніше харків'яни вилетіли з Кубка України від "Ворскли" (0:3). Розпочала сезон команда під керівництвом Едмара, а завершила рік із Олегом Голодюком на чолі.

Наприкінці грудня клуб оголосив про призначення Скрипника головним тренером. Його помічниками будуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов. Залишаться в структурі члени попередньої команди тренерів – Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін.

До слова, напередодні зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныВиктор Скрипник