Скрипник переманил в "Металлист 1925" любимого футболиста

Украинец стал первым подписанием харьковчан в зимнее трансферное окно. Новый наставник "Металлиста 1925" Виктор Скрипник сотрудничал с хавбеком в "Ворскле" и "Заре" из Луганска.

Юрченко подписал с новой командой контракт до конца 2025 года. Цвета "Металлиста 1925" он будет защищать под 80-м номером. По данным профильного ресурса Transfermarkt, опытный исполнитель сменил клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Юрченко сыграл 14 матчей во всех турнирах за полтавчан, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. В рядах "Ворсклы" он провел чуть больше года. До этого воспитанник донецкого "Шахтера" защищал цвета латвийской "Риги", черниговской "Десны", "Зари", датского "Вейле", леверкузенского "Байера" и "Ильичевца" из Мариуполя.

"Металлист 1925" в сезоне 2023/24

На зимнюю паузу харьковчане ушли на 12-й строчке Премьер-лиги. "Желто-синие" набрали 15 очков (+4, =3, -10).

Последние пять поединков в чемпионате Украины "Металлист 1925" проиграл с удалениями в трех из них. Ранее харьковчане вылетели из Кубка Украины от "Ворсклы" (0:3). Начала сезон команда под руководством Эдмара, а завершила год с Олегом Голодюком во главе.

В конце декабря клуб объявил о назначении Скрипника главным тренером. Его помощниками будут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев. Остаются в структуре члены предыдущей команды тренеров – Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин.