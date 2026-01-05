Скринінг здоров’я 40+: українці зможуть отримати виплати на "Дія.Картку" ПриватБанку

Як підключитися через "Дію"

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала національна програма раннього виявлення ризику хронічних хвороб - Скринінг здоров’я 40+. Вона дозволяє українцям і українкам віком від 40 років пройти обстеження та вчасно виявляти потенційні ризики. Вартість скринінгу покриває держава.

Користувачам застосунку "Дія" віком від 40 років запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження у 2026 році.

Тим, кому вже виповнилося 40 років, можна зараз оформити "Дія.Картку" ПриватБанку та спеціальний рахунок для участі у програмі.

Як отримати кошти

Після отримання запрошення в "Дії" потрібно активувати його та вибрати "Дія.Картку" ПриватБанку для зарахування грошей.

Сума виплати - 2000 гривень, які надійдуть на картку протягом 7 днів.

Після цього можна записатися на скринінг в одному з медзакладів-учасників програми - державних або приватних.

Що таке "Дія.Картка"

Універсальна банківська картка для отримання державних виплат за різними програмами.

Клієнти ПриватБанку можуть відкрити її у цифровому вигляді в кілька кроків через Приват24.

Кошти за програмою "Скринінг здоров’я 40+" можна отримати на "Дія.Картку" від ПриватБанку (скриншот)