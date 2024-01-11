Яскравий слемданк після сольного проходу форварда "Індіани": момент дня в НБА

Нігерієць запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті протистояння з "Вашингтоном". Він сміливо пішов атакувати кошик "Візардс" і з видовищним стрибком над Геффордом вгатив згори однією рукою.

Стараннями Нвори та інших "Індіана" здобула домашню перемогу (112:104). "Пейсерс" посідають 5-те місце в Східній конференції НБА. Натомість "Вашингтон" там же на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Візардс" Джордан Пул. Він набрав 18 пунктів. Натомість Нвора додав у скарбничку "Індіани" 9 очок і 5 підбирань.

Хто такий Джордан Нвора

Уродженець Буффало (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". На драфті НБА-2020 обраний "Мілуокі" під 45-м номером.

Підписав із "Бакс" контракт у листопаді того ж року. Провів 2,5 сезони в команді, періодично захищав кольори фарм-клубів – "Солт-Лейк-Сіті Старз" і "Вісконсин Герд". Став чемпіоном НБА-2021, а посеред кампанії 2022/23 був обміняний до "Індіани".

Син колишнього керманича збірних Кабо-Верде та Нігерії Александера Нвори. Сам кольори нігерійської національної команди почав захищати в 2019 році.