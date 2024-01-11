UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яскравий слемданк після сольного проходу форварда "Індіани": момент дня в НБА

Фото: Джордан Нвора набрав 9 пунктів проти "Візардс" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард "Індіани Пейсерс" Джордан Нвора опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Нігерієць запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті протистояння з "Вашингтоном". Він сміливо пішов атакувати кошик "Візардс" і з видовищним стрибком над Геффордом вгатив згори однією рукою.

Стараннями Нвори та інших "Індіана" здобула домашню перемогу (112:104). "Пейсерс" посідають 5-те місце в Східній конференції НБА. Натомість "Вашингтон" там же на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Візардс" Джордан Пул. Він набрав 18 пунктів. Натомість Нвора додав у скарбничку "Індіани" 9 очок і 5 підбирань.

Хто такий Джордан Нвора

Уродженець Буффало (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". На драфті НБА-2020 обраний "Мілуокі" під 45-м номером.

Підписав із "Бакс" контракт у листопаді того ж року. Провів 2,5 сезони в команді, періодично захищав кольори фарм-клубів – "Солт-Лейк-Сіті Старз" і "Вісконсин Герд". Став чемпіоном НБА-2021, а посеред кампанії 2022/23 був обміняний до "Індіани".

Син колишнього керманича збірних Кабо-Верде та Нігерії Александера Нвори. Сам кольори нігерійської національної команди почав захищати в 2019 році.

До слова, українець Лень потрапив до топ-6 "Сакраменто" за результативністю проти "Шарлотта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол