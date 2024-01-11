Українець Лень зупинився за крок від дабл-даблу в розгромі "Шарлотта"

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень класно проявив себе в протистоянні з "Шарлотт Горнетс" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Українець традиційно опинився на лаві запасних. До стартової п'ятірки команди Майка Брауна натомість потрапили Фокс, Хертер, Сабоніс, Мюррей та Барнс.

Лень отримав свій ігровий час згодом. На паркеті він загалом провів 15,5 хвилин і встиг набрати 8 очок, зробити 10 підбирань та віддати 1 асист. За результативністю резервний центровий "Кінгз" потрапив до топ-6 баскетболістів "Сакраменто".

Українець також двічі сфолив, поставив 1 блокшот та одного разу втратив м'яч. Лень 6 разів кидав із гри на два очки, а влучними виявилися 4 його кидки. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився позитивним (28).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита, у дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Виступав за дубль "Дніпра", але реального шансу в першій команді не отримав і поїхав до США. Виступав за "Меріленд Террапінс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2013 обраний "Фініксом" під п'ятим номером.

Провів у складі "Санз" 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою". У 2020-2021 рр. змінив низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 року повернувся до лав "Кінгз". Улюблені баскетболісти – Кевін Гарнетт і Тім Данкан.