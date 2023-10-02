Яскраве відео, як Україна громила Іран у відборі на Олімпіаду

Чоловіча збірна України з волейболу у відбірковому турнірі за вихід на Олімпійські ігри 2024 розгромила Іран.
РБК-Україна пропонує подивитися вам яскраві моменти поєдинку на відео від "Суспільне Спорт" і ще раз насолодитися перемогою синьо-жовтої дружини.
Поєдинок був дуже важливим не лише з точки зору перспектив у відбірковому турнірі, але й кваліфікації в цілому.
Річ у тім, що Іран перебуває на 11-му місці у світовому рейтингу (останнє прохідне за вихід на Олімпіаду за "добором"), а наша збірна - на 16-му.
Тому лише перемога залишала шанси збірній України у боротьбі за місце на ОІ за рейтингом. Тим паче, що перший матч відбору наші хлопці програли збірній Куби...
І у поєдинку з іранцями наші волейболісти не підкачали: Україна здобула розгромну перемогу 3:0, а по ходу матчу ми переважали суперника за кожним компонентом гри!
Додамо, що найбільше очок у складі України набрали Василь Тупчій (16) та Тимофій Полуян (15).
Українська збірна не лишила шансів Ірану (фото: volleyballworld.com)
Станом на 2 жовтня турнірна таблиця Олімпійської кваліфікації виглядає наступним чином:
Турнірна таблиця (фото: facebook.com/VolleyballWorld)
Попереду в України два важливі матчі у відборі: 3 жовтня ми граємо проти Італії, а 5 жовтня мірятимемося силами з Бразилією.
Раніше ми писали, що українська команда виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу, встановивши історичне досягнення.
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