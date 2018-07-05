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В Скотленд-Ярде назвали способ отравления "Новичком" возле Солсбери

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 21:14
Иллюстративное фото (met.police.uk)
Иллюстративное фото (met.police.uk)

Потерпевшие от отравления в Эймсбери находятся до сих пор в больнице

В штаб-квартире городской полиции Лондона (Скотленд-Ярд) назвали способ нового отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, что неподалеку от Солсбери. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

В полиции сказали, что 45-летний мужчина и 44-летняя женщина, жители Эймсбери, которые потерпели от отравления "Новичком", в настоящее время, в четверг, 5 июля, остаются в больнице.

На основании анализа образцов, полученных от потерпевших, установлено, каким образом они подверглись воздействию токсического вещества. Пострадавшие контактировали с предметом, на котором был "Новичок".

В настоящее время полиция продолжает поиск источника вещества. Отмечается, что в расследовании задействованы более 100 детективов.

Напомним, ранее стали известны имена двух человек, пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс. 

В МВД Британии заявили, что в случае доказательства вины Российской Федерации в причастности к новому отравлению возле Солсбери, Великобритания готова ввести санкции против России.

Британия может вести санкции против России из-за нового отравления возле Солсбери Россиянин разлил яд в аэропорту Тбилиси, пострадало 7 человек
Теги публикации: отравление, Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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