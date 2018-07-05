У Скотленд-Ярді назвали спосіб отруєння "Новачком" біля Солсбері

Потерпілі від отруєння у Еймсбері перебувають досі в лікарні

У штаб-квартирі міської поліції Лондона (Скотленд-Ярд) назвали спосіб нового отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок" у Еймсбері, що неподалік від Солсбері. Про це йдеться в повідомленні Скотленд-Ярду.

У поліції сказали, що 45-річний чоловік та 44-річна жінка, жителі Еймсбері, які потерпіли від отруєння "Новачком", в даний час, в четвер, 5 липня, залишаються в лікарні.

На підставі аналізу зразків, отриманих від потерпілих, встановлено, яким чином вони зазнали впливу токсичної речовини. Постраждалі контактували з предметом, на якому був "Новачок".

В даний час поліція продовжує пошук джерела речовини. Відзначається, що в розслідуванні задіяні понад 100 детективів.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена двох осіб, які постраждали внаслідок отруєння у Великій Британії, в місті Еймсбері, який знаходиться недалеко від Солсбері. Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років Даун Стерджесс.

В МВС Британії заявили, що у разі доведення провини Російської Федерації в причетності до нового отруєння біля Солсбері, Велика Британія готова ввести санкції проти Росії.