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Скоротять ракетний потенціал. Канада оголосила про нові санкції проти Росії

15:34 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Скоротять ракетний потенціал. Канада оголосила про нові санкції проти Росії Фото: міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд (Getty Images)
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Канада ухвалила додаткові санкції проти Росії, щоб продовжити економічний тиск на країну-агресорку. Також метою цього пакету обмежень є скорочення ракетного потенціалу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Канади з заявою міністерки закордонних справ Аніти Ананд.

Нові санкції проти РФ

Ананд оголосила про санкції проти Росії 9 листопада.

"Канада вживає заходів, щоб послабити здатність Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах. Ми непохитно підтримуємо Україну й продовжуватимемо посилювати тиск на РФ, доки вона не припинить агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України", - каже вона.

Хто у списках

Уряд Канади вніс до санкційних списків ще 38 організацій та 24 фізичні особи.

Нові санкції стосуються:

  • підприємств російського оборонно-промислового комплексу,
  • суб'єктів, причетних до розробки технологій балістичних ракет і кіберактивності Росії.

Крім того, обмеження потрібні для збільшення економічних втрат Росії шляхом впливу на фінансові інструменти, зокрема криптовалютні біржі, які допомагають підтримувати "економіку війни".

Допомога Канади

Загалом із 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3500 фізичних і юридичних осіб та більш як 700 суден. Причинами стали порушення суверенітету й територіальної цілісності України, а також грубі й систематичні порушення прав людини.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада та ЄС створили "Альянс за майбутнє". Метою стане поглиблення економічної й технологічної співпраці та протистояння глобальним загрозам. Оттава також долучиться до кредиту Україні на 90 млрд євро.

Крім того, маніпуляції з супутниковою системою Starlink під час війни в Україні створюють серйозні ризики. Це підкреслює небезпеку залежності від технологій США, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

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