Скорочення видобутку нафти групою ОПЕК+ може спричинити спад у світовій економіці, - МЕА

"Неперервне погіршення стану економіки та зростання цін, викликані планом ОПЕК+ зі скорочення постачань, уповільнюють світовий попит на нафту", - заявило паризьке агентство, до якого входять США та інші провідні країни-споживачі.

"Враховуючи неослабний інфляційний тиск і підвищення відсоткових ставок, більш високі ціни на нафту можуть виявитися переломним моментом для світової економіки, яка вже перебуває на межі рецесії", - йдеться у звіті МЕА з нафти.

Попередження агентства підкреслює розкол із Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером нафти та фактичним лідером ОПЕК.

ОПЕК+, група виробників нафти, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, на початку цього місяця домовилася про різке скорочення видобутку нафти, обмежуючи пропозицію на і так напруженому ринку і викликаючи різку критику з боку президента США Джо Байден.

Президент США Джо Байден пообіцяв "наслідки" для відносин із Саудівською Аравією після кроку ОПЕК+, але Ер-Ріяд відкинув критику і заявив, що цей крок не був політичним і спрямований на балансування ринку та стримування волатильності.

Фактичні втрати пропозиції, ймовірно, становитимуть близько 1 млн барелів на день, а не 2 млн барелів, оголошених блоком ОПЕК+, заявило МЕА.

МЕА заявило, що обмеження потужностей, що перешкоджають видобутку в інших членах ОПЕК, означають, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати забезпечать більшу частину скорочень, тоді як нові санкції G7 та Європейського союзу щодо Росії можуть ще більше скоротити світові постачання.

Цього місяця ЄС схвалив план клубу багатих країн G7 щодо обмеження цін на нафту, що експортується з Росії, - комплекс нових глобальних санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Москву доходів від її вторгнення в Україну.