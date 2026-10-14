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У GMK Center назвали обов'язкову умову для відновлення роботи металургійних заводів в Україні

14:55 14.10.2026 Ср
3 хв
aimg Олександр Мороз
У GMK Center назвали обов'язкову умову для відновлення роботи металургійних заводів в Україні Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко (фото: Getty Images)
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Українська металургія опинилася на межі повної зупинки. Для відновлення заводів недостатньо лише покращення безпекової ситуації - критичним залишається доступ до ринку ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головного аналітика GMK Center Андрія Тарасенка.

За його словами, у вересні в країні виробили лише 130 тис. тонн сталі — на 79% менше, ніж роком раніше, а в жовтні випуск може наблизитися до нуля.

Європейський ринок протягом останніх років фактично став для українських металургів основним. До липня 2026 року на нього припадало до 50% обсягів виробництва. Але квоти ЄС на імпорт сталі та механізм екомита CBAM суттєво погіршили умови роботи українських заводів. У липні виробництво сталі в Україні скоротилося на 35% порівняно з попереднім місяцем.

Тоді морська блокада ще не проявилася повною мірою, тому одним із головних факторів падіння стали саме нові торговельні обмеження. Як уточнює експерт, частину металургійних потужностей було б зупинено з економічних причин і без російських обстрілів.

Зараз, після системних російських атак, відновлення роботи підприємств залежить не лише від деескалації та безпечних умов, а й від пом’якшення квот ЄС на українську сталь та умов CBAM.

І особливо важливим це є для інвесторів і кредиторів: вони не вкладатимуть кошти у ремонт і перезапуск доменних або електродугових печей, якщо не матимуть розуміння, куди підприємства продаватимуть продукцію протягом наступних 12–24 місяців, каже Тарасенко.

"Пом’якшення обмежень ЄС стало б сигналом, що українська металургія має майбутнє", - наголосив він.

Внутрішній ринок самостійно проблему не вирішить: за перше півріччя 2026 року українські заводи поставили на нього лише 1,1 млн тонн металопродукції. За номінальної сталеплавильної потужності близько 8 млн тонн це дозволяє забезпечити приблизно 25% завантаження.

Для великих інтегрованих металургійних підприємств цього недостатньо: доменні печі, коксохімічні батареї та конвертери мають технологічний мінімум завантаження, нижче якого різко зростає собівартість продукції, пояснив експерт.

"Окремою проблемою є неритмічний попит усередині країни, який останніми роками значною мірою залежить від державних проєктів. Тому до початку масштабної післявоєнної відбудови заводам потрібно зберегти можливість працювати на експортних ринках", - каже він.

Водночас, тривалий простій створює ще два ризики: зростання витрат на відновлення та втрату персоналу. Якщо працівники підуть із галузі, повернути тисячі кваліфікованих фахівців у майбутньому буде складно. Та втрата експортної виручки: у 2025 році експорт чавуну та сталі приніс Україні 3,7 млрд доларів, які можуть бути втрачені.

"Не варто розділяти інтереси української та європейської металургії. У нас є загальні ланцюжки створення вартості та спільні проблеми: імпорт, високі ціни енергії, потреба в декарбонізації. Україна потребує особливого підходу, як це й зафіксовано у регуляції: як країна-кандидат на членство і як країна, яка зазнає збитків від війни. Економічні умови для роботи промисловості в Україні та інших країнах неможливо порівняти", - резюмував Тарасенко.

Він додав, що недоцільно застосовувати ті самі підходи для країни, в якій люди, заводи й інфраструктура живуть щодня під обстрілами, і для всіх інших країн.

Як відомо, представники металургійної галузі вже неодноразово закликали уряд провести перемовини з Брюсселем та домогтися скасування вуглецевого податку, а також збільшити квоти на імпорт сталі та металопродукції й усунути торгові обмеження.

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