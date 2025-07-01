Сокращение финансирования USAID может привести к миллионам смертей, - исследование
Резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) могут привести к более чем 14 млн смертей к 2030 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lancet.
Согласно исследованию, финансирование USAID играло решающую роль в мировом здравоохранении, в первую очередь направляясь в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности в Африке.
По оценкам аналитиков, за последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, предотвратили более 91 млн смертей во всем мире, в том числе 30 млн смертей среди детей.
Прогнозы показывают, что резкое сокращение финансирования в сочетании с возможным роспуском агентства может привести к более чем 14 млн дополнительных смертей к 2030 году, включая 4,5 млн смертей среди детей младше 5 лет.
"Наши оценки показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в США в первой половине 2025 года, не будет отменено, к 2030 году может произойти потрясающее количество смертей, которых можно было бы избежать", - говорится в исследовании.
Отмечается, что США являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, что составляет не менее 38% всех взносов, зарегистрированных Организацией Объединенных Наций. В прошлом году США выделили 61 млрд долларов "иностранной" помощи, чуть больше половины из них через USAID, согласно правительственным данным.
Замораживание помощи через USAID
Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.
У Трампа настроены или ликвидировать агентство, или значительно ограничить его полномочия. Также США проверят целесообразность предоставления гуманитарной помощи.
Как известно, офис USAID в Украине также прекратил работу. По данным СМИ, в Белом до сих пор пока не обсуждают продолжение военной помощи.
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