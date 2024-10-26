Скоро зима: чи варто купувати для авто шини з шипами

Відразу слід сказати, що популярна у водійських колах думка про шиповані шини як найкращий варіант для зими насправді хибна. Принаймні, однозначної відповіді на питання з заголовку немає.

Фрикційні чи шиповані

Самі по собі шипи не є вирішальним чинником для шипованих шин. Точніше буде сказати, що з точки зору водія головна відмінність шипованих шин від фрикційних – температура та тип опадів на дорозі, за яких кожен з цих типів буде більш ефективним. Тим більше що всі шиповані моделі відносяться до арктичних шин, тобто вони, на відміну від європейського типу, призначені для найсуворіших зим – з тривалими морозами і стійким сніговим покровом.

При тому останніми роками Україна потрапила в число країн, де немає чіткого поділу зимової погоди та міжсезоння – а відтак, чітку відповідь на запитання "з шипами чи без", отримати непросто.

Особливості шипованих шин

Шипи потрібні шині для більш впевненої роботи на слизьких поверхнях, а саме – на льоду чи щільно вкатаному снігу. При тому при плюсовій температурі їхні характеристики принципово не змінюються, і навіть за гальмуванням на асфальті найкращі шиповані шини порівнюються з нешипованими "липучками".

Відтак, єдина перевага "шиповок" на сьогодні – ефективність на крижаній дорозі. Але справа не тільки в ожеледі, бо не прибраний вчасно сніг через півдня трамбування колесами теж перетворюється майже на той самий лід. І якщо у вашому регіоні взимку не рідкість снігопади, а комунальники не відрізняються великою запопадливістю, можна рекомендувати вам шиповані колеса.

Та й більшості українських водіїв шипи теж не завадять, хоча справді потрібні вони будуть лише кілька разів за зиму, коли все-таки станеться ожеледиця або коли за морозної погоди на шляху трапиться слизький підйом. Варто також купувати "шиповки" недосвідченим водіям, для яких важлива саме стабільність характеристик гуми – як відомо, проблема новачків саме в тому, що вони губляться при несподіваних змінах ситуації.

Переваги шипованих шин

Стабільна ефективність на слизькій поверхні

Придатність до будь-яких зимових поверхонь

Недоліки шипованих шин

Висока шумність роботи

Висока ціна

Особливості нешипованих (фрикційних) шин

Вдалі моделі фрикційних (без шипів) покришок мало чим відрізняються за поведінкою від шипованих. Але відмінності є, і вони даються взнаки насамперед на слизькій дорозі, зокрема при нульовій температурі, коли на льоду особливо великий мікрошар вологи. Шипи у фрикційних шин заміняються ламелями, кромки яких немов свого роду гумові леза прорізають шар вологи і чіпляються за сам лід. Але гумові кромки ламелей не можуть бути настільки ефективними тут, як сталеві шипи.

Проте в інших умовах шини без шипів настільки ж хороші, як і з шипами – у пухкому снігу, у сніговій каші, на сухому асфальті і в холодних калюжах.

Відтак, нешиповані покришки можна сміливо купувати жителям великих міст та добре облаштованих містечок, де вулиці та двори завжди розчищені і посипані антиожеледними реагентами.

Переваги фрикційних шин (без шипів)

Доступніша ціна

Відсутність ризику загубити шипи і погіршити таким чином характеристики шини

Вищий акустичний комфорт

Недоліки фрикційних шин

Більша залежність характеристик від температури та типу слизької поверхні

Нижча ефективність на льоду.

Коротко

Якщо порівнювати шиповані і фрикційні шини одного цінового сегменту, шиповані будуть кращими для зими. Але це за умови, що йдеться про справжню зиму, з морозами і снігопадами. Відтак, при виборі типу шин треба виходити з умов, у яких експлуатується ваша машина. А ще майте на увазі: численні тести показують, що якісні фрикційні шини преміум-класу часто виявляються ефективнішими, ніж шиповані покришки економ-класу.