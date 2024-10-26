Скоро зима: стоит ли покупать для авто шины с шипами

Сразу следует сказать, что популярное в водительских кругах мнение о шипованных шинах как наилучший вариант для зимы действительно ошибочно. По крайней мере, однозначного ответа на вопросы по заголовку нет.

Фрикционные или шипованные

Сами по себе шипы не являются решающим фактором для шипованных шин. Точнее будет сказать, что с точки зрения водителя главное отличие шипованных шин от фрикционных – температура и тип осадков на дороге, при которых каждый из этих типов будет более эффективным. Тем более что все шипованные модели относятся к арктическим шинам, то есть они, в отличие от европейского типа, предназначены для самых суровых зим – с продолжительными морозами и устойчивым снежным покровом.

При этом в последние годы Украина попала в число стран, где нет четкого разделения зимней погоды и межсезонья – а значит, четкий ответ на вопросы "с шипами или без" получить непросто.

Особенности шипованных шин

Шипы нужны шине для более уверенной работы на скользких поверхностях, а именно – на льду или плотно вкатанном снегу. При этом при плюсовой температуре их свойства принципиально не изменяются, и даже по торможению на асфальте наилучшие шипованные шины сравниваются с нешипованными "липучками".

Следовательно, единственное преимущество "шиповок" на сегодняшний день – эффективность на ледяной дороге. Но дело не только в гололеде, потому что не убранный вовремя снег через полдня трамбовка колесами тоже превращается почти в тот же лед. И если в вашем регионе зимой не редкость снегопады, а коммунальщики не отличаются большим рвением, можно рекомендовать вам шипованные колеса.

Да и большинству украинских водителей шипы тоже не помешают, хотя действительно нужны они будут лишь несколько раз за зиму, когда все-таки произойдет гололедица или когда в морозную погоду по пути случится скользкий подъем. Следует также покупать "шиповки" неопытным водителям, для которых важна именно стабильность характеристик резины – как известно, проблема новичков именно в том, что они теряются при неожиданных изменениях ситуации.

Преимущества шипованных шин

Стабильная эффективность на скользкой поверхности

Пригодность к любым зимним поверхностям

Недостатки шипованных шин

Высокая шумность работы

Высокая цена

Особенности нешипованных (фрикционных) шин

Удачные модели фрикционных (без шипов) покрышек мало чем отличаются по поведению от шипованных. Но отличия есть, и они сказываются прежде всего на скользкой дороге, в частности при нулевой температуре, когда на льду особенно большой микрослой влаги. Шипы у фрикционных шин заменяются ламелями, кромки которых словно своего рода резиновые лезвия прорезают слой влаги и цепляются за лед. Но резиновые кромки ламелей не могут быть столь эффективны здесь, как стальные шипы.

Однако в других условиях шины без шипов столь же хороши, как и с шипами – в рыхлом снегу, в снежной каше, на сухом асфальте и в холодных лужах.

Следовательно, нешипованные покрышки можно смело покупать жителям больших городов и хорошо обустроенных городков, где улицы и дворы всегда расчищены и усыпаны антигололедными реагентами.

Преимущества фрикционных шин (без шипов)

Более доступная цена

Отсутствие риска потерять шипы и ухудшить таким образом характеристики шины

Высший акустический комфорт

Недостатки фрикционных шин

Большая зависимость характеристик от температуры и типа скользкой поверхности

Более низкая эффективность на льду.

Кратко

Если сравнивать шипованные и фрикционные шины одного ценового сегмента, шипованные будут лучше для зимы. Но это при условии, что речь идет о настоящей зиме, с морозами и снегопадами. Следовательно, при выборе типа шин следует исходить из условий, в которых эксплуатируется ваша машина. А еще имейте в виду: многочисленные тесты показывают, что качественные фрикционные шины премиум-класса часто оказываются эффективнее шипованных покрышек эконом-класса.