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Скоро будет официальный термин "российский нацизм": Подоляк о военных преступлениях РФ

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что власти РФ продолжают отрицать факты военных преступлений, совершенных оккупантами за время полномасштабного вторжения в Украину. Он предположил, что скоро в мире появится официальный термин - "российский нацизм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Настоящему времени".

"Сейчас, мне кажется, мир будет применять слово "нацисты". Потому что поведение Российской Федерации по отношению к Украине абсолютно один в один идентично нападению нацистской Германии на страны Европы: и с точки зрения пропаганды, и с точки зрения ведения боевых действий, с точки зрения массовых изнасилований, с точки зрения массовых убийств мирных граждан.

По его мнению, даже разрушений такого характера было меньше в странах Европы, когда нацистская Германия их атаковала.

"Так вот Россия по своему поведению абсолютно напоминает нацистов. И мне кажется, что вскоре будет официально признано существование такого термина как "российский нацизм", потому что их поведение совершенно нечеловеческая, антигуманная. Они не воюют с армией, они воюют с мирными жителями, при этом воюют максимально животные кощунственными способами: расчленения, убийства", - пояснил Подоляк.

Как рассказал советник главы Офиса президента, весь набор отвратительных способов убийства человека - все это РФ в виде вооруженных сил и применяет.

"Мне кажется, что нам необходимо дождаться уже буквально какого-то короткого времени, когда официально в международной правовой практике будет применяться термин "российский нацизм в XXI веке". Вот это надо понять", - резюмировал Подоляк.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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