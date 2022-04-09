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Незабаром буде офіційний термін "російський нацизм": Подоляк про військові злочини РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що влада РФ продовжує заперечувати факти військових злочинів, здійснених окупантами за час повномасштабного вторгнення в Україну. Він припустив, що скоро у світі з'явиться офіційний термін - "російський нацизм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Зараз, мені здається, світ застосовуватиме слово "нацисти". Тому що поведінка Російської Федерації по відношенню до України абсолютно один в один ідентично нападу нацистської Німеччини на країни Європи: і з точки зору пропаганди, і з точки зору ведення бойових дій, з точки зору масових згвалтувань, з точки зору масових вбивств мирних громадян. погляду руйнування інфраструктури", - зазначив Подоляк.

На його думку, навіть руйнувань такого характеру було меншим у країнах Європи, коли нацистська Німеччина їх атакувала.

"Так ось Росія за своєю поведінкою абсолютно нагадує нацистів. І мені здається, що незабаром буде офіційно визнано існування такого терміна як "російський нацизм", тому що їхня поведінка абсолютно нелюдська, антигуманна. Вони не воюють з армією, вони воюють із мирними жителями, при цьому воюють максимально тваринами блюзнірськими способами: розчленовування, вбивства", - пояснив Подоляк.

Як розповів радник голови Офісу президента, весь набір огидних способів вбивства людини - все це РФ у вигляді збройних сил застосовує.

"Мені здається, що нам необхідно дочекатися вже буквально якогось короткого часу, коли офіційно у міжнародній правовій практиці застосовуватиметься термін "російський нацизм у ХХІ столітті". Ось це треба зрозуміти", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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