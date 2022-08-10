Скоро будет нечем защищать небо. В Болгарии назревает критический дефицит истребителей

"Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении. Остаточный ресурс самолетов МиГ-29 позволяет вести дежурство истребителями по охране воздушного пространства до середины 2023 года", - констатировал он

По его словам, Болгария уже провела переговоры с польской стороной о возможности ремонта шести двигателей, но окончательного решения нет.

"В предстоящие три-четыре года существует риск, что мы впервые с 1952 года не сможем нести воздушное дежурство. Причины - конфликт в Украине, невозможность ремонта и задержка с поставкой американских самолетов, которая начнется в 2025 году", - добавил министр.

По его словам, из-за этих проблем Минобороны страны изучает возможность приобретение самолетов в лизинг.

Стоянов подтвердил, что США подготовили оферту о поставке второй восьмерки модернизированных F-16 и не позднее декабря Болгария будет готова представить ответное предложение.