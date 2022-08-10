UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скоро будет нечем защищать небо. В Болгарии назревает критический дефицит истребителей

Фото: в Болгарии назревает критический дефицит истребителей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Остаточный ресурс истребительной авиации Болгарии на исходе, скоро будет нечем защищать воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Димитра Стоянова на пресс-конференции в среду, 10 августа.

"Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении. Остаточный ресурс самолетов МиГ-29 позволяет вести дежурство истребителями по охране воздушного пространства до середины 2023 года", - констатировал он

По его словам, Болгария уже провела переговоры с польской стороной о возможности ремонта шести двигателей, но окончательного решения нет.

"В предстоящие три-четыре года существует риск, что мы впервые с 1952 года не сможем нести воздушное дежурство. Причины - конфликт в Украине, невозможность ремонта и задержка с поставкой американских самолетов, которая начнется в 2025 году", - добавил министр.

По его словам, из-за этих проблем Минобороны страны изучает возможность приобретение самолетов в лизинг.

Стоянов подтвердил, что США подготовили оферту о поставке второй восьмерки модернизированных F-16 и не позднее декабря Болгария будет готова представить ответное предложение.

Как сообщалось, Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского "Газпрома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария