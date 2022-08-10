Скоро будет нечем защищать небо. В Болгарии назревает критический дефицит истребителей

Остаточный ресурс истребительной авиации Болгарии на исходе, скоро будет нечем защищать воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Димитра Стоянова на пресс-конференции в среду, 10 августа.
"Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении. Остаточный ресурс самолетов МиГ-29 позволяет вести дежурство истребителями по охране воздушного пространства до середины 2023 года", - констатировал он
По его словам, Болгария уже провела переговоры с польской стороной о возможности ремонта шести двигателей, но окончательного решения нет.
"В предстоящие три-четыре года существует риск, что мы впервые с 1952 года не сможем нести воздушное дежурство. Причины - конфликт в Украине, невозможность ремонта и задержка с поставкой американских самолетов, которая начнется в 2025 году", - добавил министр.
По его словам, из-за этих проблем Минобороны страны изучает возможность приобретение самолетов в лизинг.
Стоянов подтвердил, что США подготовили оферту о поставке второй восьмерки модернизированных F-16 и не позднее декабря Болгария будет готова представить ответное предложение.
Как сообщалось, Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского "Газпрома".
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