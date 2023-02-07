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Скористалися землетрусом. Бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії, - ЗМІ

Фото: бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці у Сирії після землетрусу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією джерела, з будівлі втекло не менше 20 осіб, які причетні до "Ісламської держави".

Загалом у в'язниці, яку контролюють протурецькі сили, утримуються близько 2 тисяч осіб, близько 1,3 тисячі з них підозрюються у причетності до діяльності "Ісламської держави".

"Після землетрусу ув'язнені почали бунтувати та захопили частину в'язниці. У будівлі в'язниці тріснули стіни та двері", - заявив співробітник в'язниці Раджо, яка контролюється протурецькими угрупованнями.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси . Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі. Також минулої доби серію землетрусів було зафіксовано на різних континентах: у США, в Океанії та ін.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб. Пізніше кількість жертв землетрусу збільшилася до 4,3 тисячі осіб.

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