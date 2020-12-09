Чем скорее будет повышен тариф на электричество для населения, тем лучше, - эксперт

Кабинет министров должен прийти к рыночным механизмам формирования тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Об этом заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ ОПОРЫ Татьяна Бойко.

"Очевидно, что для населения нужно поднимать тарифы. И чем скорее это будет сделано, тем лучше, хотя я понимаю, что это очень болезненный шаг", - отметила эксперт.

По ее словам, сейчас существует огромный разрыв между тарифами для бизнеса и населения.

"То есть ничего не берется ниоткуда. Если существует какая-то дыра, то кто-то должен ее закрыть - или государственный бюджет, или бизнес", - добавила эксперт.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.