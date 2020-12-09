ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чим скоріше буде підвищений тариф на струм для населення, тим краще, - експерт

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів повинен прийти до ринкових механізмів формування тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

Про це заявила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм ОПОРИ Тетяна Бойко.

"Очевидно, що для населення потрібно піднімати тарифи. І чим скоріше це буде зроблено, тим краще, хоча я розумію, що це дуже болючий крок", - зазначила експерт.

За її словами, наразі існує величезний розрив між тарифами для бізнесу і населення.

Популярні новини

"Тобто нічого не береться нізвідки. Якщо існує якась діра, то хтось повинне її закрити - чи державний бюджет, чи бізнес", - додала експерт.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Електроенергіятарифи