UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Скопление войск РФ на границе Украины может привести к кризису, - Шерман

Автор: Валерия Полищук

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что скопление российских войск на границе Украины может привести к кризису. При этом она добавила, что Россия сконцентрировала свои силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к кризису", - заявила Шерман.

При этом она выразила надежду, что российский президент сделает правильный выбор.

"Я надеюсь, что президент Путин сделает правильный выбор - начнет деэскалацию и будет участвовать в дипломатической работе, а иначе столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных, если вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил", - заявила Шерман.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина