Скопление войск РФ на границе Украины может привести к кризису, - Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что скопление российских войск на границе Украины может привести к кризису. При этом она добавила, что Россия сконцентрировала свои силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к кризису", - заявила Шерман.

При этом она выразила надежду, что российский президент сделает правильный выбор.

"Я надеюсь, что президент Путин сделает правильный выбор - начнет деэскалацию и будет участвовать в дипломатической работе, а иначе столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных, если вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил", - заявила Шерман.