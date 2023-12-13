Скоординували позиції перед самітом. Зеленський поговорив із прем'єром Італії

За його словами, розмова потрібна була для координації позиції напередодні саміту Європейської ради. Вони також обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення про початок переговорів про вступ.

"Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України і зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи і довела, що може досягати величезних результатів, попри безпрецедентні виклики", - написав президент України.

Зеленський вірить, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу та лідерство.

Також президент України та прем'єр Італії обмінялися думками щодо імплементації "формули миру" та підготовки до Глобального саміту миру.

Саміт ЄС

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.

Зеленський заявив, що отримання позитивного рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС залежить лише від стійкості країн-членів. Якщо рішення відкладуть, то це означатиме, що глава Кремля Володимир Путін наклав на нього вето.