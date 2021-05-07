Сколько зарабатывают блокчейн-разработчики?

По данным спикеров Blockchain Conference, если взять средние цифры, мы придем к довольно заманчивому, но не фантастическому, как мы ожидали от космически прелестного мира криптовалют, ценнику в 40000-50000 грн, хотя некоторые зарабатывают и от 200000 грн.

При этом, как обычно, американские коллеги чуть-чуть лучше живут: средняя зарплата на той же должности в Штатах составляет (на самом низком конце спектра) $150 000, то есть $12500. По заявлениям Blockchain Council, опытные специалисты в этой сфере зарабатывают от $175 000 в год.

Градации по компетентности, востребованности продукта, и уровню опыта и ответственности тоже влекут за собой разные зарплаты.

Что значит “в среднем”?

Коварное обозначение “в среднем” работает примерно так: “мой сосед сегодня съел курицу, а я остался голоден. В среднем у нас на каждого по пол курицы”. Усредненные значения могут сыграть с вами плохую шутку, так что убедитесь, что задаете конкретные запросы, касающиеся конкретных должностей, если собираетесь более глубоко исследовать тему заработка девелоперов в этой среде.

Например, разные компании предлагают драматически разные зарплаты. По данным Blockchain4talent.com, разработчики в Ethereum могут получать сравнительно мало - $23,500 в год. А некоторые компании, такие, как Free Ton, вообще настолько роскошны, что разработчики платят за то, чтобы работать в них!

“У нас есть инвесторы. Есть разработчики, которые выигрывают в конкурсах. Они в плюсе. Есть разработчики, которые участвовали в конкурсах, но заняли не призовые места, либо награда была небольшая, так как не первое место. Есть люди, которые сделали проекты, и они никому не нужны. Есть перспективные проекты, которые не зарабатывают, но имеют огромный потенциал.

Если посудить в целом про разработчиков, конкурсы на данный момент - единственное прибыльное направление, но и то не для всех.

Остальное, кроме должностей, на которых платят, пока не прибыльно, и имеет смысл делать контент из собственного кармана или за счет инвестиций с расчетом на рост.”

Telegram: @freeton_community

Проект Free Ton создал самый быстрый на этот момент блокчейн в мире, в котором за счет новых технологий платежи настолько малы, что любой уважающий себя математик назвал бы их приближающейся к нулю величиной.Некоторые участвующие в нем люди настолько верят в него, что не только не получают полмиллиона в год, но и работают бесплатно или за перспективы теоретических заработков через годы! Так что “в среднем” - мягко говоря, коварная величина.

«Оценить сколько зарабатывают разработчики блокчейна сегодня достаточно сложно, так как на рынке нет и не может быть какой-то фиксированной почасовой ставки или оклада, - комментирует Дмитрий Горошевский, сооснователь и технический директор компании TON Labs - одного из основных разработчиков блокчейн Free TON. – Например, во Free TON распределение токенов и система вознаграждения участников построена исключительно в рамках конкурсов и партнерских программ - в 2020 году было проведено более ста таких инициатив. Меритократический способ распределения токенов, когда токены распределяются тем, кто приносит максимальную пользу проекту, позволяет обеспечивать децентрализацию управления и развития сети, что является ключевым в рамках политики развития Free TON. Конкурсы могут быть инициированы любым членом комьюнити по всему миру, при этом чем выше активность в конкурсах и партнерских программах тем выше вознаграждение».