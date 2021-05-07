Скільки заробляють блокчейн-розробники?

За даними спікерів Blockchain Conference, якщо взяти середні цифри, ми прийдемо до досить привабливій, але не фантастичного, як ми очікували від космічно чарівного світу криптовалюта, ціннику в 40000-50000 грн, хоча деякі заробляють і від 200000 грн.

При цьому, як правило, американські колеги трохи краще живуть: середня зарплата на тій же посаді в Штатах складає (на найнижчому кінці спектру) $ 150. 000, є $ 12500. За заявами Blockchain Council, досвідчені фахівці в цій сфері заробляють від $ 175 000 на рік.

Градації по компетентності, затребуваності продукту, і рівню досвіду і відповідальності теж тягнуть за собою різні зарплати.

Що значить "в середньому"?

Підступне позначення "в середньому" працює приблизно так: "мій сусід сьогодні з'їв курку, а я залишився голодний. В середньому у нас на кожного по пів курки ". Усереднені значення можуть зіграти з вами поганий жарт, так що переконаєтеся, що задаєте конкретні запити, що стосуються конкретних посад, якщо збираєтеся більш глибоко дослідити тему заробітку девелоперів в цьому середовищі.

Наприклад, різні компанії пропонують драматично різні зарплати. За даними Blockchain4talent.com, розробники в Ethereum можуть отримувати порівняно мало - $ 23,500 в рік. А деякі компанії, такі, як Free Ton, взагалі настільки розкішні, що розробники платять за те, щоб працювати в них!

"У нас є інвестори. Є розробники, які виграють у конкурсах. Вони в плюсі. Є розробники, які брали участь в конкурсах, але зайняли не призові місця, або нагорода була невелика, так як не перше місце. Є люди, які зробили проекти, і вони нікому не потрібні. Є перспективні проекти, які не заробляють, але мають величезний потенціал.

Якщо поміркувати в цілому про розробників, конкурси на даний момент - єдиний прибутковий напрямок, але і то не для всіх.

Усе інше, крім посад, на яких платять, поки не прибутково, і має сенс робити контент з власної кишені або за рахунок інвестицій з розрахунком на зростання."

Telegram: @freeton_community

Проект Free Ton створив найшвидший на цей момент блокчейн в світі, в якому за рахунок нових технологій платежі настільки малі, що будь-який поважаючий себе математик назвав би їх наближення до нуля велічіной.Некоторие беруть участь в ньому люди настільки вірять в нього, що не тільки не отримують півмільйона в рік, а й працюють безкоштовно або за перспективи теоретичних заробітків через роки! Так що "в середньому" - м'яко кажучи, підступна величина.

«Оцінити скільки заробляють розробники блокчейна сьогодні досить складно, так як на ринку немає і не може бути якоїсь фіксованої погодинної ставки або окладу, - коментує Дмитро Горошевскій, співзасновник і технічний директор компанії TON Labs - одного з основних розробників блокчейн Free TON. - Наприклад, у Free TON розподіл токенов і система винагороди учасників побудована виключно в рамках конкурсів і партнерських програм - у 2020 році було проведено понад сто таких ініціатив. Мерітократична спосіб розподілу токенов, коли маркери розподіляються тим, хто приносить максимальну користь проекту, дозволяє забезпечувати децентралізацію управління і розвитку мережі, що є ключовим в рамках політики розвитку Free TON. Конкурси можуть бути ініційовані будь-яким членом ком'юніті по всьому світу, при цьому чим вище активність в конкурсах і партнерських програмах тим вище винагороду».