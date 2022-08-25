Сколько восстановлено разрушенных войной медицинских учреждений: ответ Минздрава

Оккупанты повредили или разрушили в Украине 927 учреждений здравоохранения, уже полностью восстановлено 52 заведения, еще 200 медучреждений восстановлены частично.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.