На сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей: в Кабмине рассказали детали

Помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности со следующего года возрастет. Кабинет министров принял соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Размеры помощи тяжелобольным детям с 1 января 2022

Размер пособия вырастет до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста:

с 1934 грн до 4200 грн для детей до 6 лет,

до 5236 гривен для детей от 6 до 18 лет (с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 01.12.2021).

Помощь малообеспеченным семьям

Согласно постановлению, назначать госпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работы для трудоспособного лица из малообеспеченной семьи, семьи с детьми или такое лицо направлено на профессиональное обучение.

Госпомощь будут предоставлять украинцам, которые достигли соответствующего пенсионного возраста, но не получили право на выплату из-за отсутствия страхового стажа.

Соцпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут предоставлять при наличии в собственности многодетной семьи и семьи, в состав которой входят дети-сироты, другого жилья.

Стипендия детям умерших участников Революции достоинства и бойцов ООС

Социальную стипендию будут назначать детям умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны. Правительство определило следующие размеры стипендий: