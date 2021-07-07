На скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей: у Кабміні розповіли деталі

​​​​​​ Допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності з наступного року зросте. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов КМУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Розміри допомоги важкохворим дітям з 1 січня 2022 року

Розмір допомоги зросте до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку:

з 1934 грн до 4200 гривень для дітей віком до 6 років,

до 5236 гривень для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01.12.2021).

Допомога малозабезпеченим сім'ям

Згідно з постановою, призначати держдопомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям будуть без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящу роботи для працездатної особи з малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання.

Держдопомогу надаватимуть українцям, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на виплату через відсутність страхового стажу.

Соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям надаватимуть за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти, іншого житла.

Стипендія дітям померлих учасників Революції гідності та бійців ООС

Соціальну стипендію призначатимуть дітям померлих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Уряд визначив такі розміри стипендій: