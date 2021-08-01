Сколько украинцы будут отдыхать в августе: список выходных

В мае 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Таким образом, на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.