Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 19 робочих днів і 12 вихідних. Додатковим вихідним буде День Незалежності, який відзначається 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.
Таким чином, на День Незалежності в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.
Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.