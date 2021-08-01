Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 19 робочих днів і 12 вихідних. Додатковим вихідним буде День Незалежності, який відзначається 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Таким чином, на День Незалежності в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.