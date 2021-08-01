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Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних

Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 19 робочих днів і 12 вихідних. Додатковим вихідним буде День Незалежності, який відзначається 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.

Таким чином, на День Незалежності в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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