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Сколько украинцы будут отдыхать в августе: список выходных

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 08:04
Сколько украинцы будут отдыхать в августе: список выходных Фото: на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительным выходным будет День Независимости, который отмечается 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году День Независимости выпадает на вторник, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.

Таким образом, на День Независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.

Сколько украинцы будут отдыхать в августе: список выходных

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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