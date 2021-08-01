ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 серпня 2021 08:04
Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних Фото: на День Незалежності в Україні буде чотири вихідні дні поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 19 робочих днів і 12 вихідних. Додатковим вихідним буде День Незалежності, який відзначається 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня.

Таким чином, на День Незалежності в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Скільки українці відпочиватимуть у серпні: список вихідних

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вихідні в Україні Праздники
NEWS
У "Нафтогазі" прогнозують програш в арбітражі, якщо "Газпром" не продовжить транзит
У "Нафтогазі" прогнозують програш в арбітражі, якщо "Газпром" не продовжить транзит
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа