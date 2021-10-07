Сколько украинцев интересуются политикой: данные опроса

По данным опроса, 24,3% украинцев считают, что их интересы в общественных процессах должны представлять политические партии, 15,3% - общественные организации, 10,5% - отдельные политики, 8,0% - профсоюзы 7,6% - средства массовой информации 1,1% - бизнес-структуры.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.