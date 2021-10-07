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Сколько украинцев чувствуют себя европейцами: данные опроса

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Украина, Четверг 07 октября 2021 13:22
Сколько украинцев чувствуют себя европейцами: данные опроса Фото: считают себя европейцами 41% украинцев (neweasterneurope.eu)
Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года 41,2% украинцев чувствовали себя европейцами, осознавали свою принадлежность к культуре и истории европейского сообщества. Противоположного мнения придерживались 49,4% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра Разумкова "Украина: 30 лет на европейском пути".

Как отмечают социологи, в декабре 2008 года считали себя европейцами менее трети респондентов - 29,8%, а не европейцами - 61,8%.

"Возможно, соответствующие изменения в самоидентификации граждан Украины не слишком быстры, но заметны и очевидны в сторону постепенной европеизации", - говорится в материалах.

Сколько украинцев чувствуют себя европейцами: данные опроса

razumkov.org.ua

По данным опроса, 72,9% респондентов относят себя к украинской культурной традиции, 9,8% - к общеевропейской, 9,8% - к советской, 3,3% - к российской.

Сколько украинцев чувствуют себя европейцами: данные опроса

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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