Скільки українців відчувають себе європейцями: дані опитування
У червні 2021 року 41,2% українців відчували себе європейцями, усвідомлювали свою належність до культури і історії європейського співтовариства. Протилежної думки дотримувалися 49,4% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".
Як зазначають соціологи, у грудні 2008 року вважали себе європейцями менше третини респондентів - 29,8%, а не європейцями - 61,8%.
"Можливо, відповідні зміни в самоідентифікації громадян України є не надто швидкими, але є помітними та очевидними на користь поступової європеїзації", - йдеться в матеріали.
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За даними опитування, 72,9% респондентів відносять себе до української культурної традиції, 9,8% - до загальноєвропейської, 9,8% - до радянської, 3,3% - до російської.
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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.