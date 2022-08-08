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Сколько украинских беженцев находятся в Турции: посол Украины назвал цифру

Фото: в Турции находятся до 50 тысяч украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Турцию прибыли более 220 тысяч граждан Украины. Однако на сегодняшний день там осталось примерно 45-50 тысяч украинцев.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Это говорит о том, что Турция - больше транзитная страна. Поскольку люди возвращались потом домой или переезжали в другие страны. На самом деле Турция является удобной тем что, здесь можно находиться 90 дней без каких-либо виз абсолютно беспроблемно", - заявил он.

По словам посла, в Турцию допускали украинцев с просроченными документами, а также была возможность заехать в страну на собственной машине.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция приняла решение ограничить число проживающих в стране иностранных граждан.

Ранее Боднар заявлял, что 70% прибывших из-за войны украинцев в Турцию уже выехали из страны.

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ТурцияБеженцы