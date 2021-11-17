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Сколько в Украине осталось антивакцинаторов: данные опроса

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Украина, Среда 17 ноября 2021 12:47
Сколько в Украине осталось антивакцинаторов: данные опроса Фото: Вакцинироваться от COVID-19  отказываются 36% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года 46% опрошенных украинцев заявили, что уже вакцинировались от COVID-19 (первая или вторая прививка). При этом 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% - не готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За последний месяц возросло количество вакцинированных - с 36 до 46%. При этом количество противников вакцинации сократилось с 43% до 36%.

Сколько в Украине осталось антивакцинаторов: данные опроса

Опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

При этом 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента, Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти - 2%.

Сколько в Украине осталось антивакцинаторов: данные опроса

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в ноябре поданным Социологической группы "Рейтинг", в ноябре 2021 года запрет пользоваться общественным транспортом без COVID-сертификата или теста поддерживают 29% украинцев, не поддерживают - 64%. Запрет на посещение общественных учреждений поддерживают почти 39%, против - 53%.

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