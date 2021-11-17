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Скільки в Україні залишилося антивакцинаторів: дані опитування

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Україна, Середа 17 листопада 2021 12:47
Скільки в Україні залишилося антивакцинаторів: дані опитування Фото: вакцинуватися від COVID-19 відмовляються 36% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2021 року 46% опитаних українців заявили, що вже вакцинувалися від COVID-19 (перше або друге щеплення). При цьому 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% - не готові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За останній місяць зросла кількість вакцинованих - з 36 до 46%. При цьому кількість противників вакцинації скоротилася з 43% до 36%.

Скільки в Україні залишилося антивакцинаторів: дані опитування

Опитування проходило тільки серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення.

При цьому 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності коронавірусом. Кожен п'ятий (21%) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися, 15% звинувачують Міністерство охорони здоров'я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу - 2%.

Скільки в Україні залишилося антивакцинаторів: дані опитування

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, в листопаді поданим Соціологічної групи "Рейтинг", в листопаді 2021 року заборону користуватися громадським транспортом без COVID-сертифіката або підтримують 29% українців, не підтримують - 64%. Заборону на відвідування громадських установ підтримують майже 39%, проти - 53%.

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