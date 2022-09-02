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Сколько Украина планирует экспортировать зерновых и масличных культур: прогноз Минагрополитики

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Украина, Пятница 02 сентября 2022 13:08
Сколько Украина планирует экспортировать зерновых и масличных культур: прогноз Минагрополитики Фото: экспорт зерновых и масличных из Украины за 2022/23 МГ составит 65-70 млн тонн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В этом маркетинговом году Украина рассчитывает экспортировать около 65-70 млн тонн зерновых и масличных культур. Речь идет о 22 млн тонн остатков прошлогоднего урожая и 38-43 млн тонн нынешнего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, внутреннее потребление в Украине составляет около 20 млн тонн.

По его словам, на сегодня достигнут оптимальный уровень использования мощностей автодорог, портов и железной дороги - около 3 млн тонн в месяц. И Министерство агрополитики сейчас работает над тем, чтобы прежде всего расширить объемы грузов, которые идут через зерновой коридор морских портов, а также - через железную дорогу.

Цель - 5-6 млн тонн общего экспорта с/х продукции в месяц, как это было до войны, сказал Высоцкий.

Среди основных культур, которые на сегодня экспортируются, - кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс.

Жатва 2022 года

Первый заместитель министра также рассказал о ходе жатвы. Так, сейчас собрано почти 25 млн тонн зерна, обработано 60% посевных площадей.

Сейчас уже завершен сбор пшеницы (более 19 млн тонн), ячменя (5,5 млн тонн), рапса (около 3 млн тонн). Начинается сбор сои, подсолнечника и кукурузы. По прогнозу, их должны получить 10 млн тонн, 3,5 млн тонн и 27 млн тонн соответственно.

Также фермеры уже начали сеять озимые. Достаточно хороший фокус их внимания сосредоточен на рапсе - площади под него снижаться не должны, а вот под озимую пшеницу они несколько уменьшатся.

"Украинские фермеры несколько переориентировались с зерновых на масличные. Мы видим рост доли сои, рапса, подсолнечника. Прежде всего это происходит из-за проблем с логистикой. Также очевидно, что фермеры хотят выращивать культуры, которые имеют большую добавленную стоимость, более высокую цену за одну тонну, ведь логистические расходы одинаковы", - рассказал Высоцкий.

Такая же ситуация, по его мнению, будет наблюдаться и в 2023 году.

Напомним, ранее компания "УкрАгроКонсалт" прогнозировала, что из-за войны урожай зерна сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.

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