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Скільки Україна планує експортувати зернових та олійних культур: прогноз Мінагрополітики

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 13:08
Скільки Україна планує експортувати зернових та олійних культур: прогноз Мінагрополітики Фото: експорт зернових та олійних з України за 2022/23 МР становитиме 65-70 млн тонн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У цьому маркетинговому році Україна розраховує експортувати близько 65-70 млн тонн зернових та олійних культур. Йдеться про 22 млн тонн залишків із минулого врожаю та 38-43 млн тонн цьогорічного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, внутрішнє споживання в Україні становить близько 20 млн тонн.

За його словами, на сьогодні досягнуто оптимального рівня використання потужностей автошляхів, річкових портів та залізниці - близько 3 млн тонн у місяць. І Міністерство агрополітики наразі працює над тим, щоб насамперед розширити обсяги вантажів, які йдуть через зерновий коридор морських портів, а також - через залізницю.

Мета - 5-6 млн тонн загального експорту с/г продукції в місяць, як це було до війни, сказав Висоцький.

Серед основних культур, які на сьогодні експортуються, - кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак.

Жнива 2022 року

Перший заступник міністра також розповів про перебіг жнив. Так, наразі зібрано майже 25 млн тонн зерна, оброблено 60 % посівних площ.

Наразі вже завершено збір пшениці (більше 19 млн тонн), ячменю (5,5 млн тонн), ріпаку (близько 3 млн тонн). Розпочинається збір сої, соняшника і кукурудзи. За прогнозом, їх маємо отримати 10 млн тонн, 3,5 млн тонн і 27 млн тонн відповідно.

Також фермери вже почали сіяти озимі. Достатньо хороший фокус їх уваги зосереджений на ріпаку - площі під нього знижуватися не мають, а от під озиму пшеницю вони дещо зменшаться.

"Українські фермери дещо переорієнтувалися з зернових на олійні. Ми бачимо зростання частки сої, рапсу, соняшника. Перш за все це відбувається через проблеми з логістикою. Також очевидно, що фермери хочуть вирощувати культури, які мають більшу додану вартість, вищу ціну за одну тонну, адже логістичні витрати є однаковими", - розповів Висоцький.

Така ж ситуація, на його думку, спостерігатиметься і в 2023 році.

Нагадаємо, раніше компанія "УкрАгроКонсалт" прогнозувала, що через війну врожай зерна скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

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