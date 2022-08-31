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Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 15:47
Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год Фото: до конца 2022 года Украина должна выплатить 10 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).

По данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 10,112 млрд долларов, из которых 7,845 млрд долларов - основная сумма долга, 2,266 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2022 года - 5,571 млрд долларов. В IV квартале надо вернуть 4,541 млрд долларов.

До конца года Украина должна вернуть 1,172 млрд долларов Международному валютному фонду, в т. ч. 157 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 14,640 млрд гривен нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.

Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на ближайший год

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за первый-второй квартал 2023 года должны выплатить 6,100 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 3,867 млрд долларов, в третьем квартале - 2,232 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, кредиторы согласились дать Украине отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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