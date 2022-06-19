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Сколько страны потратили на содержание ядерного оружия в 2021 году: рейтинг

Фото: названа сумма расходов ядерных государств на содержание своих арсеналов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Девять ядерных государств мира потратили 82,4 млрд долларов на содержание своего арсенала в 2021 году. Это не помогло сдержать вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Global Nuclear Weapons Spending 2021, обнародованный Международной компанией за отмену ядерного оружия.

"Девять ядерных государств потратили 82,4 миллиарда долларов на свое ядерное оружие в 2021 году во время глобальной пандемии, роста угроз глобальной продовольственной безопасности и только за месяцы до того, как Россия начала собирать войска на границе с Украиной", - подчеркивают в отчете.

По данным документа, первое место в рейтинге расходов на ядерное оружие заняли США с 44,2 миллиарда долларов. На втором - Китай (11,7 миллиарда долларов), на третьем - РФ (8,6 миллиарда долларов), на четвертом - Великобритания (6,8 миллиарда долларов) и пятом - Франция (5,9 миллиарда долларов).

Расходы Индии, Израиля и Пакистана составляют более миллиарда долларов. Последнее место заняла Северная Корея, она потратила 642 миллиона долларов.

"Эти расходы никоим образом не способствовали сдерживанию российского вторжения в Украину. В то же время десятилетняя неспособность добиваться эффективного разоружения привела мир в ядерную ловушку одной страны", - отмечают в отчете.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что победа Украины в войне против России не приведет к ядерной войне, несмотря на обеспокоенность Запада.

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