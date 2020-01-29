Сколько стоит установка кондиционера в квартире?

Установить кондиционер – ответственный процесс с рядом технологических требований. Установка должна выполняться специалистами, обладающими специальными знаниями и навыками, что подтверждается сертификатами, опытом и наличием необходимого инструмента.

Именно неправильный монтаж климатического оборудования является первой причиной его поломки. Стоит подойти серьезно и ответственно как к выбору модели, так и к подбору специалистов, которые будут устанавливать кондиционер в Вашей квартире. Для монтажа потребуется особое оборудование и умение работника им пользоваться. Поэтому выгоднее сразу купить в Киеве кондиционер с установкой,доверившись профессионалам.

Стоимость работ по монтажу климатической техники в Киеве варьируется в зависимости от различных условий. На цену влияет тип установки, стоимость и мощность оборудования, дополнительные материалы, Ваши личные пожелания, и многое другое.

Какие факторы влияют на стоимость установки

В киевских квартирах пользуются популярностью Сплит-Системы. Такое оборудование кондиционирования включает в себя два элемента – устанавливаются Внутренний и Наружный Блок. В помещении монтируется внутренний блок. Наружный содержит в себе компрессор и крепится снаружи здания.

Стоит учесть следующие факторы, влияющие на стоимость установки блоков сплит-систем:

для Внутреннего Блока

отсутствие поблизости источников тепла с высокой температурой

расстояние до наружного блока

свободное распространение воздушного потока в помещении

такое расположение блока, чтобы человек не оказался под непосредственным воздействием потока воздуха

для Наружного Блока

масса

свободный доступ к блоку кондиционера при необходимости проведения технического обслуживания или ремонта

особенности конструкции стены

расположение блока относительно воздействия солнца в течении дня, а также затененность выбранного места

защита от воздействия внешних факторов

Монтаж оборудования в квартире может оказаться сложнее, нежели установка кондиционера в частном доме. Установка кондиционера в квартире, чаще всего, требует проведения работ на высоте. Поэтому у специалистов в арсенале должно быть снаряжение для высотных работ. Конструкция стен в частном и многоквартирном доме может отличаться, что влияет на характер выполняемых работ во время процесса установки кондиционера.

Тип установки

Отличают несколько типов установки кондиционеров, которые применяются в зависимости от различных запросов и имеют ряд условий. Это – стандартная, нестандартная установка, а также монтаж «в два этапа».

Стандартная Установка

Для такого типа установки климатической техники применимы условия:

расстояние, или магистраль, между внутренним и наружным блоками оборудования не превышает 3 м;

толщина стены между блоками до 0,8 м;

наружный блок оборудования устанавливается на доступном от окна или балкона расстоянии, под ними – оборудование требует регулярной чистки, а при необходимости – ремонта;

внутренний блок ставится слева или справа от окна;

кондиционер подключается к питанию электроэнергией посредством кабеля и вилки;

для вывода магистрали и дренажной трубы делается только одно отверстие.

Нестандартная Установка

Для этого типа учитывается ряд условий стандартной установки, но требуется больший расход материала, так как магистраль превышает 3 м. Также увеличивается объем проведенной специалистами работы. Например, кондиционер устанавливается нестандартно в квартирах зданий, с утепленным фасадом.

Установка Кондиционера «в два этапа»

Такой тип работы с климатической техникой применим во время ремонта.

На первом этапе происходит закладка магистрали. А в некоторых случаях можно сразу установить наружный блок кондиционера.

Второй этап осуществляется после окончания ремонтных работ в помещении. Специалисты принимаются за установку внутреннего блока техники.

Сколько стоит установить кондиционер в Киеве

Мощность кондиционера Площадь помещения Стоимость 7-9 BTU до 20-25 м2 от 1000 грн. 12 BTU до 35 м2 от 1100 грн. 18 BTU до 52 м2 от 1300 грн. 24 BTU до 70 м2 от 1800 грн.

Многие организации предлагают сегодня приобрести климатическое оборудование с установкой техники. Плюсы такого шага заключаются в том, что Вы получаете гарантию не только на кондиционер, а также и на проведённые работы по установке. Также Интернет-Магазины климатической техники предлагают скидки на монтаж техники покупателям.

Исходя из вышесказанного, купить и заказать установку кондиционера в Киеве лучше в одной компании.