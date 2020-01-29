Сколько стоит установка кондиционера в квартире?

Установить кондиционер – ответственный процесс с рядом технологических требований. Установка должна выполняться специалистами, обладающими специальными знаниями и навыками, что подтверждается сертификатами, опытом и наличием необходимого инструмента.
Именно неправильный монтаж климатического оборудования является первой причиной его поломки. Стоит подойти серьезно и ответственно как к выбору модели, так и к подбору специалистов, которые будут устанавливать кондиционер в Вашей квартире. Для монтажа потребуется особое оборудование и умение работника им пользоваться. Поэтому выгоднее сразу купить в Киеве кондиционер с установкой,доверившись профессионалам.
Стоимость работ по монтажу климатической техники в Киеве варьируется в зависимости от различных условий. На цену влияет тип установки, стоимость и мощность оборудования, дополнительные материалы, Ваши личные пожелания, и многое другое.
В киевских квартирах пользуются популярностью Сплит-Системы. Такое оборудование кондиционирования включает в себя два элемента – устанавливаются Внутренний и Наружный Блок. В помещении монтируется внутренний блок. Наружный содержит в себе компрессор и крепится снаружи здания.
Стоит учесть следующие факторы, влияющие на стоимость установки блоков сплит-систем:
Монтаж оборудования в квартире может оказаться сложнее, нежели установка кондиционера в частном доме. Установка кондиционера в квартире, чаще всего, требует проведения работ на высоте. Поэтому у специалистов в арсенале должно быть снаряжение для высотных работ. Конструкция стен в частном и многоквартирном доме может отличаться, что влияет на характер выполняемых работ во время процесса установки кондиционера.
Отличают несколько типов установки кондиционеров, которые применяются в зависимости от различных запросов и имеют ряд условий. Это – стандартная, нестандартная установка, а также монтаж «в два этапа».
Для такого типа установки климатической техники применимы условия:
Для этого типа учитывается ряд условий стандартной установки, но требуется больший расход материала, так как магистраль превышает 3 м. Также увеличивается объем проведенной специалистами работы. Например, кондиционер устанавливается нестандартно в квартирах зданий, с утепленным фасадом.
Такой тип работы с климатической техникой применим во время ремонта.
На первом этапе происходит закладка магистрали. А в некоторых случаях можно сразу установить наружный блок кондиционера.
Второй этап осуществляется после окончания ремонтных работ в помещении. Специалисты принимаются за установку внутреннего блока техники.
|
Мощность кондиционера
|
Площадь помещения
|
Стоимость
|
7-9 BTU
|
до 20-25 м2
|
от 1000 грн.
|
12 BTU
|
до 35 м2
|
от 1100 грн.
|
18 BTU
|
до 52 м2
|
от 1300 грн.
|
24 BTU
|
до 70 м2
|
от 1800 грн.
Многие организации предлагают сегодня приобрести климатическое оборудование с установкой техники. Плюсы такого шага заключаются в том, что Вы получаете гарантию не только на кондиционер, а также и на проведённые работы по установке. Также Интернет-Магазины климатической техники предлагают скидки на монтаж техники покупателям.
Исходя из вышесказанного, купить и заказать установку кондиционера в Киеве лучше в одной компании.