Скільки коштує установка кондиціонера в квартирі?

Встановити кондиціонер - відповідальний процес з низкою технологічних вимог. Установка повинна виконуватися фахівцями, що володіють спеціальними знаннями і навичками, що підтверджується сертифікатами, досвідом і наявністю необхідного інструменту.

Саме неправильний монтаж кліматичного обладнання є першою причиною його поломки. Варто підійти серйозно і відповідально як до вибору моделі, так і до підбору фахівців, які будуть встановлювати кондиціонер у Вашій квартирі. Для монтажу потрібно спеціальне обладнання і вміння працівника їм користуватися. Тому значно вигідніше відразу купити в Києві кондиціонер з установкою, довірившись професіоналам.

Вартість монтажу кліматичної техніки в Києві залежить від різних умов. На ціну впливає тип установки, вартість і потужність обладнання, додаткові матеріали, Ваші особисті побажання, та багато іншого.

Які фактори впливають на вартість установки

У київських квартирах користуються популярністю Спліт-Системи. Таке обладнання кондиціонування складається з двох елементів - встановлюються Внутрішній і Зовнішній Блок. У приміщенні монтується внутрішній блок. Зовнішній містить в собі компресор і кріпиться зовні будівлі.

Варто врахувати наступні фактори, що впливають на вартість установки блоків спліт-систем:

для Внутрішнього Блоку

відсутність поблизу джерел тепла з високою температурою

відстань до зовнішнього блоку

вільне поширення повітряного потоку в приміщенні

розташування блоку, щоб людина не виявилася безпосередньо під впливом повітряного потоку

для Зовнішнього Блоку

масса

вільний доступ до блоку кондиціонера при необхідності проведення технічного обслуговування або ремонту

особливості конструкції стіни

розташування блоку враховуючи вплив сонця та наявність тіні протягом дня в місці монтажу

захист від впливу зовнішніх факторів

Монтаж обладнання в квартирі може виявитися складніше, ніж установка кондиціонера в приватному будинку. Установка кондиціонера в квартирі, частіше за все, вимагає проведення робіт на висоті. Тому у фахівців в арсеналі має бути спорядження для висотних робіт. Конструкція стін в приватному і багатоквартирному будинку може відрізнятися, що впливає на характер виконуваних робіт під час процесу установки кондиціонера.

Тип установки

Відрізняють кілька типів установки кондиціонерів, які застосовуються в залежності від різних запитів і мають ряд умов. Це - стандартна, нестандартна установка, а також монтаж «в два етапи».

Стандартна Установка

Для такого типу установки кліматичної техніки застосовуються умови:

відстань, або магістраль, між внутрішнім і зовнішнім блоками обладнання не перевищує 3 м

товщина стіни між блоками до 0,8 м

зовнішній блок обладнання встановлюється на доступному від вікна або балкона відстані, під ними - обладнання вимагає регулярного чищення, а при необхідності - ремонту

внутрішній блок ставиться ліворуч або праворуч від вікна

кондиціонер підключається до живлення електроенергією за допомогою кабелю і вилки

для виведення магістралі і дренажної труби робиться тільки один отвір

Нестандартна Установка

Для цього типу враховується ряд умов стандартної установки, але потрібно більша витрата матеріалу, так як магістраль перевищує 3 м. Також збільшується обсяг проведеної фахівцями роботи.

Наприклад, кондиціонер встановлюється нестандартно в квартирах будинків, з утепленим фасадом.

Установка Кондиціонера «в два етапи»

Такий тип робіт з кліматичною технікою застосовується під час ремонту.

На першому етапі відбувається закладка магістралі, в деяких випадках можна відразу встановити зовнішній блок кондиціонера.

Другий етап здійснюється після закінчення ремонтних робіт в приміщенні. Фахівці приймаються за установку внутрішнього блоку техніки.

Скільки коштує встановити кондиціонер в Києві

Потужність Кондиціонера Площа Приміщення Вартість 7-9 BTU до 20-25 м2 від 1000 грн. 12 BTU до 35 м2 від 1100 грн. 18 BTU до 52 м2 від 1300 грн. 24 BTU до 70 м2 від 1800 грн.

Багато організацій пропонують сьогодні придбати кліматичне обладнання з установкою техніки. Плюси такого вибору полягають в тому, що Ви отримуєте гарантію не тільки на кондиціонер, а також і на проведені роботи з установки. Також Інтернет-Магазини кліматичної техніки пропонують знижки на монтаж техніки покупцям.

Виходячи з вищесказаного, купити і замовити установку кондиціонера в Києві краще в однієї компанії.