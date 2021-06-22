Сколько стоит генеральная уборка квартиры в Киеве?

Все больше украинцев отказываются убирать в своих квартирах и прибегают к услугам клининговых компаний. Клинеры приходят раз в неделю для базовой уборки или раз в квартал, чтобы сделать генеральную, быстро наводят идеальную чистоту в жилище.
Клининговые услуги, как такси, перестали быть роскошью – это средство поддержания порядка в доме без лишних усилий.
В чем причина роста популярности клининговых услуг? Можно назвать даже пять ключевых факторов, которые ее определяют:
Цена уборки квартиры зависит от нескольких факторов:
Например, генеральная уборка в достаточно ухоженной квартире в стиле минимализма, в которой немного мебели, стоит 55 гривен за квадратный метр. Ваша квартира – это 50 квадратных метров, то есть клининг обойдется в 2750 гривен. Генеральная уборка делается раз в 3-6 месяцев, то есть это не самые большие расходы.
Обратите внимание что у компаний существует минимальный заказ, в среднем это 1000-1200 грн..
Так же на стоимость влияет наличие дополнительных услуг, таких как мойка окон, стирка, химчистка ковров и диванов.
К примеру, если этой же компанией проводится генеральная уборка, то химчистка как правило обойдётся вам дешевле.
Кроме того, на стоимость клининговых услуг влияет степень загрязнения.
Если квартира в запущенном состоянии, на поверхностях много трудновыводимых пятен, генеральная уборка не проводилась длительное время, естественно, что придется заплатить больше.
Если нужно сделать уборку быстро, сроки поджимают, на объект фирма может отправить больше персонала – например, вместо двух человек четверых. Это тоже повлияет на цену уборки.
Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Они включают:
Стоимость дополнительных услуг оплачивается обычно по почасовому тарифу – например, мойка посуды 160 гривен за час, мойка стен – 250 гривен.
Если работа заняла всего 15 минут (было немного грязной посуды), но за это нужно заплатить всего 40 гривен.
Отдельные услуги – например, мойка окон, уборка балкона/лоджии, оплачиваются по объему работ.